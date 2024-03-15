Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента. В ЦИК заявили, что таких высоких показателей еще никогда не было. Это примерно в 14 раз больше, чем на прошлых выборах главы государства шесть лет назад.

За тем, как проходят выборы, наблюдают более 300 тысяч человек, 700 из них — иностранцы из 106 стран мира. О работе Центризбиркома — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).