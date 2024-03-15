Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента

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За тем, как проходят выборы, наблюдают более 300 тысяч человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента России 2024

Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента. В ЦИК заявили, что таких высоких показателей еще никогда не было. Это примерно в 14 раз больше, чем на прошлых выборах главы государства шесть лет назад.

За тем, как проходят выборы, наблюдают более 300 тысяч человек, 700 из них — иностранцы из 106 стран мира. О работе Центризбиркома — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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