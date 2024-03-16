Как перестать ограничивать свои желания?

Часто люди испытывают безысходность из-за того, что не видят возможности разрешения проблем. Психологий данное явление назвали «стеклянным потолком». Психолог Лерона Наринская в беседе с «Правилами жизни» рассказал, как он ухудшает качество жизни.

Что за явление

Сам термин внедрился в мир психологии в 1978 году благодаря Мэрилин Лоден, которая являлась консультантом по управлению. Она утверждала, что женщины не могут достичь успеха в карьере не из-за личностных качеств или недостаточности знаний, а из-за того, что представительницы прекрасного пола даже мысленно не могут себе позволить получать продвижение по службе.

В нынешних реалиях такая ситуация может случиться не только с женщинами. Как ни странно, ограничивающие мышление установки есть и у мужчин. И причина этого кроится в укоренившихся общественных установках.

Почему это происходит

Чаще всего со «стеклянным потолком» сталкиваются в сфере работы. У человека внутри возникает желание вырасти как сотрудник и профессионал, а ограничения остаются все еще с ним.

При этом исторически феномен возникает в прошлом, когда выдержать структуру патриархального общества можно было только благодаря жестким ограничениям и правилам. Несмотря на то, что сегодня гендерные права стали уравниваться, установки остались.

Девушки стали свободны далеко не во всех странах. Да и многие из них в относительно свободных странах продолжают терпеть притеснения в семьях или на работе.

«Стеклянный потолок» на работе

Эксперты считают, что, когда «стеклянный потолок» возникает в рабочем коллективе, исправлять ситуацию должны системные психологи, которые могут грамотно восстановить иерархию.

Поддержка психического здоровья сотрудников на рабочем месте способствует более быстрой и эффективной настройке внутренних бизнес-процессов и формированию дружелюбной и конструктивной команды.

Как преодолеть проблему на работе

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Системные психологи помогут в коллективе восстановить работу, восстанавливая деятельность каждого сотрудника, чтобы каждый из них создавал полноценный процесс — совместны и дружный. При этом в большей степени этот специалист работает с руководством, чтобы их ограничивающие установки не влияли на весь коллектив в целом.

Специалисты отмечают, что внутренние бизнес-процессы должны быть под постоянным контролем, чтобы эффективность компании не унижала показатели.

Практические советы по избавлению от «стеклянного потолка»

Во-первых, необходимо честно себе признаться, что «стеклянный потолок» в жизни случился. Важно заметить, что все ограничивающие установки идут из прошлых поколений, поэтому многие из низ даже встроены в наше ДНК.

Во-вторых, если человек присвоит себе авторство своей жизни и перестанет искать причины неудач вовне — сделать шаг вперед навстречу своим достижениям станет проще. Психологически также станет проще от осознания, что новые реалии человека вовсе не те же самые, что были в прошлом, когда эти ограничения были сформированы.

В-третьих, нужно очень четко сфокусироваться на том, что конечный результат попыток достигнуть что-либо в значительно большей степени зависит именно от самого человека, а не от внешних обстоятельств.

В-четвертых, психологи советуют представить, что весь мир точно также стремится осуществить мечту человека. Прошлый опыт не должен омрачать нынешние стремления.

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