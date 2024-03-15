Явка на выборах президента России превысила 25%

Явка на выборах президента России 15 марта превысила 25%. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Согласно актуальным данным, по состоянию на 17:33 по московскому времени проголосовало 25,03% избирателей.

Стоит отметить, что часом ранее показатели явки были равны 24,6%. При этом наибольшую избирательную активность демонстрируют такие регионы как Донецкая народная республика, Тува, Чукотка и Еврейская автономия, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области.

Для голосования открыто более 94 тысяч избирательных участков.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Курчатовского института рассказал о важности участия в голосовании.