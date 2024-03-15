«Не избегать выбора»: глава Курчатовского института рассказал о важности участия в голосовании
Глава Курчатовского института рассказал о важности участия в голосовании
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В России проходит первый основной день выборов главы государства.
Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, почему важно принять участие в голосовании на выборах президента России. Он подчеркнул, что от визита каждого гражданина РФ на избирательный участок зависит будущее страны.
Ковальчук отметил, что участие в голосовании — это долг и обязанность граждан, которые способствуют формированию общей и единой позиции всего российского народа и, тем самым, помогают сохранению стабильности в стране и развития ее гражданского общества.
«Я всегда голосовал, будучи подростком, как только получил право. Я никогда не избегал выбора. За кого вы голосуете, это ваше право и ваш выбор. Сегодня, приходя на избирательный участок, мы с вами голосуем за стабильность, за будущее нашей великой страны», — резюмировал глава Курчатовского института.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что платформа ДЭГ приняла более 2 млн электронных бюллетеней.
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