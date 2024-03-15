Главврач «Коммунарки» Денис Проценко проголосовал онлайн на выборах президента

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко проголосовал на выборах президента России с помощью системы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я уже принял участие в выборах. Голосовал без отрыва от производства, прямо за компьютером на рабочем месте, так как ДЭГ позволяет это сделать максимально комфортно и с минимально затраченным временем. Уверен, что россияне сделают правильный выбор!» — написал Проценко.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка избирателей на выборах президента России превысила 30%.