Главврач «Коммунарки» Денис Проценко проголосовал онлайн на выборах президента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Медик отметил, что сделал это непосредственно из рабочего кабинета.

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко проголосовал онлайн на выборах президента

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Тема:
Выборы президента России 2024

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко проголосовал на выборах президента России с помощью системы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я уже принял участие в выборах. Голосовал без отрыва от производства, прямо за компьютером на рабочем месте, так как ДЭГ позволяет это сделать максимально комфортно и с минимально затраченным временем. Уверен, что россияне сделают правильный выбор!» — написал Проценко.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка избирателей на выборах президента России превысила 30%.

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