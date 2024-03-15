Явка на выборах президента России превысила 30%

Такие данные представили в ЦИК.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Явка избирателей на выборах президента России превысила 30%. Данная информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
Наибольшую активность демонстрируют такие регионы, как Донецкая Народная Республика, Тува, Чукотка и Еврейская автономия, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области.
Для голосования открыто более 94 тысяч избирательных участков по всей России.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин проголосовал на выборах президента России онлайн.
- 15 мар
- На платформе ДЭГ проголосовало две трети зарегистрированных избирателей
- 15 мар
- Певец Дмитрий Бикбаев проголосовал онлайн на выборах президента в Москве
- 15 мар
- Командир танка «Алеша» Баксиков проголосовал на выборах президента
- 15 мар
- Наблюдатель из Белоруссии сообщил о спокойной обстановке на выборах в Москве
- 15 мар
- «Мной манипулировали»: залившая зеленкой урну для голосования в Москве объяснила свой поступок
- 15 мар
- Путин проголосовал на выборах президента России онлайн
- 15 мар
- На Камчатке завершен первый день голосования по выборам президента РФ
- 15 мар
- Явка на выборах президента России превысила 25%
- 15 мар
- «Не избегать выбора»: глава Курчатовского института рассказал о важности участия в голосовании
- 15 мар
- Чернышенко проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ
Читайте также
60%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?