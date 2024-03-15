Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно почти в трети регионов страны.

Срочная новость ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; kremlin.ru Сайт администрации Президента РФ; 5-tv.ru

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Владимир Путин проголосовал на выборах президента России онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах Президента России», — говорится в сообщении. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей. Процедура онлайн-голосования является удобной для всех пользователей — например, избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.