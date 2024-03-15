Муфтий Равиль Гайнутдин проголосовал на выборах президента в Москве

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин посетил избирательный участок в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента России.

Муфтий призвал соотечественников последовать его примеру и продемонстрировать всему миру единство российского народа.

«Я сегодня хотел бы обратиться к моим соотечественникам: проявляйте гражданскую активность, гражданскую ответственность. Давайте мы покажем всему миру наше национальное единство, нашу сплоченность, наше желание сохранить целостность России, единство нашего государства», — заявил муфтий.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин проголосовал на выборах президента России онлайн.