Муфтий Равиль Гайнутдин проголосовал на выборах президента в Москве

Россияне должны проявить гражданскую позицию и показать всему миру свою сплоченность, заявил он.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин посетил избирательный участок в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента России.
Муфтий призвал соотечественников последовать его примеру и продемонстрировать всему миру единство российского народа.
«Я сегодня хотел бы обратиться к моим соотечественникам: проявляйте гражданскую активность, гражданскую ответственность. Давайте мы покажем всему миру наше национальное единство, нашу сплоченность, наше желание сохранить целостность России, единство нашего государства», — заявил муфтий.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин проголосовал на выборах президента России онлайн.
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