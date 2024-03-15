Геше Йонтен проголосовал на выборах президента России в Москве

Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен пришел на избирательный участок в Москве, чтобы отдать свой голос за кандидата на выборах президента России.

«Желаю всем нам, чтобы голосование прошло успешно, чтобы наш российский многонациональный, многоконфессиональный народ сделал свой выбор во благо нашего общего будущего», — подчеркнул лама.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей. Процедура онлайн-голосования является удобной для всех пользователей — например, избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.