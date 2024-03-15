Михаил Турецкий проголосовал через московскую систему ДЭГ

Продюсер и певец призвал россиян последовать его примеру и сделать выбор ради будущего своих детей.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Народный артист РФ Михаил Турецкий проголосовал на выборах президента России, воспользовавшись системой Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале.
Создатель знаменитого «Хора Турецкого» отметил, что несмотря на жесточайший график и постоянные перемещения между городами России, он легко нашел возможность на секунду остановиться, зайти на mos.ru и сделать свой выбор.
«Это прекрасная возможность проголосовать онлайн. Друзья мои, сделайте то же самое, если вам не все равно, где будем дальше жить мы и где будут дальше жить наши дети. Я свой выбор сделал. А вы?» — обратился Турецкий к подписчикам.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка избирателей на выборах президента России превысила 30%.
- 15 мар
- Явка на выборах президента России превысила 36%
- 15 мар
- Муфтий Равиль Гайнутдин проголосовал на выборах президента в Москве
- 15 мар
- Геше Йонтен проголосовал на выборах президента России в Москве
- 15 мар
- Наблюдатель от ОДКБ отметил хорошую организацию выборов президента РФ в Москве
- 15 мар
- Раненые бойцы СВО проголосовали на выборах президента в госпитале Росгвардии
- 15 мар
- Главврач «Коммунарки» Денис Проценко проголосовал онлайн на выборах президента
- 15 мар
- Михаил Швыдкой проголосовал через электронный терминал в Москве
- 15 мар
- На платформе ДЭГ проголосовало две трети зарегистрированных избирателей
- 15 мар
- Явка на выборах президента России превысила 30%
- 15 мар
- Певец Дмитрий Бикбаев проголосовал онлайн на выборах президента в Москве
Читайте также
60%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?