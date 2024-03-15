«Меня бы не вытащили»: артистку Наталью Селезневу экстренно госпитализировали

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких

«Меня бы не вытащили»: артистку Наталью Селезневу экстренно госпитализировали

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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У звезды диагностировали двустороннее воспаление легких.

Народная артистка России Наталья Селезнева сообщила, что ее госпитализировали 15 марта с двусторонним воспалением легких.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — приводит комментарий артистки ТАСС.

Она добавила, что находится под наблюдением врачей уже три дня. Пока о выписке из больницы речи не идет.

Известность актриса приобрела после ролей в кинофильмах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Всего на ее счету около 70 проектов.

В 2006 году она была награждена орденом Дружбы за свой вклад в культуру. В декабре прошлого года актриса вернулась на сцену после долгого перерыва, сыграв роль в спектакле «Новогодний кабачок». В январе Наталья Селезнева заболела легкой простудой.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучку Валерии и Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали.

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