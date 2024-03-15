Явка на выборах президента России превысила 36%

В девяти регионах страны показатель уже перевалил за 50%.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Явка на выборах президента России в целом по стране составляет 36,09% на 22:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные информационного табло российского ЦИК.
Это означает, что менее чем за час явка выросла примерно на 5%: по данным на 20:13, она составляла 30,96%. Показатель свыше 50% уже зафиксировали в девяти регионах России.
В числе наиболее активных в плане голосования территорий — Донецкая Народная Республика (ДНР), Республика Тува, Чукотка и ЕАО, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области. Всего для голосования в стране открыто более 94 тысяч избирательных участков.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке завершился первый день голосования на выборах президента РФ.
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