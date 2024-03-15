Явка на выборах президента России превысила 36%

Явка на выборах президента России в целом по стране составляет 36,09% на 22:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные информационного табло российского ЦИК.

Это означает, что менее чем за час явка выросла примерно на 5%: по данным на 20:13, она составляла 30,96%. Показатель свыше 50% уже зафиксировали в девяти регионах России.

В числе наиболее активных в плане голосования территорий — Донецкая Народная Республика (ДНР), Республика Тува, Чукотка и ЕАО, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области. Всего для голосования в стране открыто более 94 тысяч избирательных участков.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке завершился первый день голосования на выборах президента РФ.