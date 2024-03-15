Система ДЭГ в Москве отразила все DDoS-атаки

Попытки вмешательства в голосование извне были предотвращены.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отразила все совершенные на нее DDoS-атаки. Об этом заявил зампредседателя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.
По его словам, все попытки вмешательства в выборы через систему ДЭГ были отбиты, поскольку она была заранее протестирована, в том числе и благодаря неравнодушным москвичам. Асафов добавил, что дистанционное голосование идет круглосуточно.
В свою очередь Минцифры заявило, что в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ приняли участие уже 65% зарегистрировавшихся граждан. При этом 20% избирателей проголосовали в первые часы после начала выборов.
В ведомстве также отметили, что в течение всего дня платформа подвергалась кибератакам, однако злоумышленникам не удалось сорвать избирательный процесс. Система ДЭГ успешно выстояла.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей. Процедура онлайн-голосования является удобной для всех пользователей — избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.
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