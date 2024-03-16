Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Компанию парламентарию составила 18-летняя дочь.

Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента

Фото: Штукина Екатерина / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова проголосовала на президентских выборах. Компанию парламентарию составила 18-летняя дочь.

«Сегодня мы впервые голосуем вместе со старшей дочкой Машей, которой недавно исполнилось 18 лет. И для нашей семьи выборы президента — это особое событие», — написала депутат в Telegram-канале.

За выборами, говорит она, наблюдает все мировое сообщество. Каждый сейчас — участник и свидетель исторических событий, подчеркнула Кузнецова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что более 3,5 миллиона человек проголосовало на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования.

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