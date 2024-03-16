Свыше 3,5 миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах президента

Система ДЭГ функционирует в 28 регионах.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Более 3,5 миллиона человек проголосовало на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом рассказали на специальном портале по наблюдению за ДЭГ.
По состоянию на 23:55 по Москве избиратели из 28 регионов подали заявки на участие в ДЭГ. Всего выдали 3 542 956 бюллетеней. Известно, что всего онлайн собираются проголосовать пять миллионов россиян.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что система ДЭГ в столице России отразила все DDoS-атаки. Все попытки вмешательства в выборы через систему дистанционного электронного голосования были отбиты, поскольку она была заранее протестирована.
- 16 мар
- Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов
- 16 мар
- Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России
- 16 мар
- Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента в Норильске
- 16 мар
- Иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России
- 15 мар
- Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента в Москве
- 15 мар
- Система ДЭГ в Москве отразила все DDoS-атаки
- 15 мар
- Явка на выборах президента России превысила 36%
- 15 мар
- Муфтий Равиль Гайнутдин проголосовал на выборах президента в Москве
- 15 мар
- Геше Йонтен проголосовал на выборах президента России в Москве
- 15 мар
- Наблюдатель от ОДКБ отметил хорошую организацию выборов президента РФ в Москве
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?