«Америка может гордиться»: Песков пристыдил Байдена после хамского заявления о Путине

Такие выражения не красят глав государств, отметил официальный представитель Кремля.

Очередное хамское заявление в адрес президента России Владимира Путина не красит американского лидера Джо Байдена. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — сказал Песков.

Речь идет о том, что Байден назвал Путина «бандитом». Это уже не первое подобное оскорбление со стороны американского президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Байден позволяет себе такое из-за дефицита лекарств в Белом доме. Она напомнила, что тот лично говорил о дешевизне препаратов в Москве, и пообещала ему «подкинуть» их.