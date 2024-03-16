«Америка может гордиться»: Песков пристыдил Байдена после хамского заявления о Путине

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 55 0

В Кремле ответили назвавшему Путина «бандитом» Байдену

«Америка может гордиться»: Песков пристыдил Байдена после хамского заявления о Путине

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Такие выражения не красят глав государств, отметил официальный представитель Кремля.

Очередное хамское заявление в адрес президента России Владимира Путина не красит американского лидера Джо Байдена. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — сказал Песков.

Речь идет о том, что Байден назвал Путина «бандитом». Это уже не первое подобное оскорбление со стороны американского президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Байден позволяет себе такое из-за дефицита лекарств в Белом доме. Она напомнила, что тот лично говорил о дешевизне препаратов в Москве, и пообещала ему «подкинуть» их.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:21
Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта
7:07
«Жертвы ботокса»: к чему приводит зависимость от «уколов красоты»
6:53
Загадочная смерть Русланы Коршуновой: что на самом деле произошло с моделью и «лицом» Nina Ricci
6:53
«Америка может гордиться»: Песков пристыдил Байдена после хамского заявления о Путине
6:39
Стать Золушкой: какие женщины нравятся звездам Голливуда
6:27
МакSим ответила на слухи о приостановке выступлений и пении под «фанеру»

Сейчас читают

Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок