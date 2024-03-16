Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 36,5%
Накануне в 10 часов вечера по московскому времени она составляла 36,09%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Явка на выборах российского лидера, на момент 9 утра по московскому времени 16 марта, составляет 36,55%. Официальные данные появились на информационном табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Известно, что накануне в 10 часов вечера по московскому времени она составляла 36,09%, как ранее сообщал 5-tv.ru.
В числе наиболее активных в плане голосования территорий — Донецкая Народная Республика (ДНР), Республика Тува, Чукотка и ЕАО, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области. Всего для голосования в стране открыто более 94 тысяч избирательных участков.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
- 16 мар
- Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ
- 16 мар
- Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера
- 16 мар
- Военные и члены их семей проголосовали на выборах президента России
- 16 мар
- Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента
- 16 мар
- Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы
- 16 мар
- Член избиркома в Ижевске попыталась залить зеленкой КОИБ
- 16 мар
- Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов
- 16 мар
- Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России
- 16 мар
- Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента в Норильске
- 16 мар
- Свыше 3,5 миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах президента
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?