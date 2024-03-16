Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 36,5%

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 35 0

Накануне в 10 часов вечера по московскому времени она составляла 36,09%.

Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 36,5%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Тема:
Выборы президента России 2024

Явка на выборах российского лидера, на момент 9 утра по московскому времени 16 марта, составляет 36,55%. Официальные данные появились на информационном табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Известно, что накануне в 10 часов вечера по московскому времени она составляла 36,09%, как ранее сообщал 5-tv.ru.

В числе наиболее активных в плане голосования территорий — Донецкая Народная Республика (ДНР), Республика Тува, Чукотка и ЕАО, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области. Всего для голосования в стране открыто более 94 тысяч избирательных участков.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Тема:
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