Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ

На избирательный участок актер пришел в Иркутске.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru
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Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах лидера Российской Федерации. На избирательный участок актер пришел в Иркутске, в город он приехал на Большой детский фестиваль, в рамках которого состоится специальная программа «ЭХО БДФ — Приангарье». Кадрами делится 5-tv.ru.
«Выборы важны. Мы должны быть сильными, потому что, к сожалению великому, Запад уважает только силу и ничего больше. Ничего больше. Если мы сильные, все будет хорошо», — сообщил Сергей в беседе с нашим корреспондентом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера. Она реализовала свое избирательное право на участке в Павловской Слободе в Подмосковье.
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