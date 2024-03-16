Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера

Памфилова проголосовала на выборах президента РФ
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Она реализовала свое избирательное право на участке в Павловской Слободе в Подмосковье.
На выборах президента Российской Федерации проголосовала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Свое избирательное право руководитель комиссии реализовала на участке в Подмосковье — в Павловской Слободе. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
«Спасибо всем избирателям, которые понимают, как важно прийти в эти дни и проголосовать. Мы со своей стороны вместе с коллегами сделали <…> все, чтобы человеку было удобно, чтобы человеку можно было выбрать именно тот вид голосования, который его устраивает», — сообщила Памфилова журналистам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные и члены их семей проголосовали на выборах президента России. Они присоединились к выбору будущего курса страны.
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