Собянин рассказал о первом в Москве трехуровневом городском вокзале

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Есть вокзалы и с необычным дизайном и оформлением. Например, внутри пассажирского вестибюля «Железнодорожной» установлен макет первого российского паровоза.

Собянин рассказал о первом в Москве трехуровневом городском вокзале

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Станция МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» — первый в Москве трехуровневый городской вокзал с пересадкой на наземный транспорт на эстакаде. Всего на действующих диаметрах и МЦК находится больше 80 городских вокзалов, рассказал в своем официальном канале в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Многие проектные решения уникальны, отметил градоначальник.

«Самый высокий вокзал — Тестовская D4. Находится на высоте больше 15 метров на участке, соединяющем Калужское и Нижегородское направления. Здесь также можно полюбоваться панорамным видом города», — написал он.

Вокзал «Железнодорожная» D4 площадью свыше 15 тыс. кв. м — самый большой в Московской области, а «Площадь трех вокзалов» D2/D4 — с максимальным количеством пересадок, каждая из которых занимает не больше 3 минут.

Есть вокзалы и с необычным дизайном и оформлением. Например, внутри пассажирского вестибюля «Железнодорожной» установлен макет первого российского паровоза.

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