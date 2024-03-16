Врачи совершили чудо после новости о смерти беременной женщины на фудкорте в Москве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 98 0

Девушка погибла, подавившись едой.

Врачи совершили чудо после новости о смерти беременной женщины на фудкорте в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Столичным врачам удалось спасти ребенка беременной женщины, которая погибла, подавшись едой. Как стало известно 5-tv.ru, несчастный случай произошел на фудкорте в одном из торговых центров Москвы.

По данным источника, к трагедии привела случайность — женщина подавилась едой и не могла нормально дышать.

«Врачи скорой вызвали в торговый центр, потому что она подавилась. Прибывшие на место медики помочь ей уже ничем не смогли», — сообщает источник.

Погибшей, которая находилась на девятом месяце беременности, было около 40 лет. Несмотря на гибель матери, врачи приняли непростое решение и сделали экстренное кесарево сечение, чем спасли жизнь новорожденному ребенку.

О состоянии младенца не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажиров разбившегося вертолета Ми-8 в Магаданской области срочно госпитализировали.

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