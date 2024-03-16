Итоговая явка на второй день выборов президента превысила 58%

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 72 0

Отмечается, что к этому моменту проголосовали 58,41% избирателей.

Итоговая явка на второй день выборов президента превысила 58%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Тема:
Выборы президента России 2024

По итогам второго дня голосования на выборах президента России явка по всей стране превысила 58% по состоянию на 21:25 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные информационного табло ЦИК.

Отмечается, что к этому моменту проголосовали 58,41% избирателей.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии отметили смелость голосующих под обстрелами жителей Белгорода. Немецкий политолог Айке Хамер подчеркнул, что у людей есть сильное желание отдать свой голос, высказать свое мнение.

Тема:
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