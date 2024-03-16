В Германии отметили смелость голосующих под обстрелами жителей Белгорода

Власти Незалежной, убежден политолог, не уважают людей и демократию.

Жители Белгорода проявляют большую смелость, отправляясь на выборы президента России под обстрелами. Об этом 5-tv.ru заявил немецкий политолог Айке Хамер.

«Это говорит о том, что у людей есть сильное желание отдать свой голос, высказать свое мнение. Это подчеркивает, что, каким бы ни был результат выборов, это мероприятие очень важно для избирателей, раз они готовы идти на голосование даже в условиях опасности», — отметил он.

По словам Хамера, те, кто обстреливает Белгород, не уважают людей и демократию. Он напомнил, что в периоды Первой и Второй мировых войн обстрелы прекращались во время Пасхи, Рождества и других важных для большого числа людей событий.

Жители Белгорода голосуют на выборах президента, несмотря на опасность из-за украинских обстрелов. Избирательный процесс периодически прерывается сигналами ракетной опасности, однако горожане называют участие в выборах своим долгом — так они выражают гражданскую позицию.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода украинскими боевиками.