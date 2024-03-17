Все жители Авдеевки получили возможность проголосовать на выборах президента

Те, кто остался в городе, смогут поучаствовать в электоральном процессе.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Все жители Авдеевки, которые находились в городе на момент освобождения, получили возможность проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщил представитель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, пишет ТАСС.
«Все жители Авдеевки получили возможность проголосовать. Все, кто остался в городе на момент его освобождения. Опасно, пришлось скрываться, побегать от дронов, стрельбу вели, но наших людей не сломить», — заявил Высоцкий.
Представитель избиркома также отметил, что боевики ВСУ пытались атаковать выездную комиссию с помощью беспилотников и минометного обстрела. Все это происходило во время голосования.
В России проходят выборы президента страны. Они продлятся до 17 марта включительно.
Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее 5-tv.ru писал, что уже 90% избирателей проголосовали дистанционно на выборах президента.
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