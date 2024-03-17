В МИД рассказали о работе зарубежных участков на выборах президента России

Сейчас в России проходят выборы президента, отдать голос граждане страны могут почти по всему миру. Все зарубежные участки работают с 08:00 до 20:00, рассказали в МИД.

Австрия

В Австрии проголосовать можно будет в посольстве России в Вене. Также выборы пройдут в генеральном консульстве в Зальцбурге.

Италия

В Италии открыто четыре избирательных участка. Они находятся в Риме, Милане, Генуе и Палермо.

Киргизия

Четыре избирательных участка открыто в Киргизии. Выборы пройдут в российском посольстве в Бишкеке, генеральном консульстве в Оше, Доме культуры войсковой части № 20022 и в клубе войсковой части № 87366.

Китай

Целых шесть избирательных участков расположено в Китае. Проголосовать можно будет в посольстве в Пекине и в генеральных консульствах в Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.

Узбекистан

Избирательные участки будут открыты в посольстве в Ташкенте и в гостинице Zilol-Baxt в Самарканде.

Черногория

Выбрать президента России в Черногории можно будет в посольстве страны в Подгорице.

Шри-Ланка

На Шри-Ланке проголосовать за одного из кандидатов можно будет в посольстве России в Коломбо.

Япония

В стране восходящего Солнца можно проголосовать на четырех избирательных участках, а именно в посольстве в Токио, а также в генеральных консульствах в Ниигате, Осаке и Саппоро.

США

Проголосовать в Соединенных Штатах можно в посольстве в Вашингтоне, а также в консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru подвел главные итоги двух дней выборов президента России.