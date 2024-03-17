Главные итоги двух дней выборов президента в России

Есть все основания полагать, что явка на этих выборах станет рекордной. Для этого надо преодолеть рубеж в 70%.

Во все предыдущие президентские кампании, явка подбиралась к этой отметке, но ни разу ее не преодолевала. В 2018-м году явка была 67,5% процента.

Но там на все был один день, сейчас три дня и динамика интересная. Явка по России уже почти 60%.

В отдельных регионах этот показатель превышен значительно. На Дальнем Востоке лидирует Чукотка: там на участки пришли более 78% избирателей.

Далее следует Еврейская автономная область, тоже более двух третей местных жителей отдали свои голоса к этому моменту. В Сибирском Федеральном округе самые активные избиратели в Кемеровской области.

Шахтерский край выдал «на гора» уже 83%. И в республике Тыва — этот один из самых малонаселенных регионов страны показывает удивительную сплоченность, явка свыше 87%, это абсолютный рекорд на данный момент по России.

Среди регионов Кавказа традиционно выделяется Чеченская республика — более 90%. И у них в запасе еще один день.

В Москве проголосовало более половины жителей, в столице популярен дистанционный формат. Петербург немного опережает даже белокаменную, подобрались к концу субботы к отметке в 54,52%.

Причем электронного формата для Северной столицы и Ленинградской области не предусмотрено. Данные постоянно обновляются, со всей страны, со всего мира информация стекается в Центризбирком — там весь день работал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Владимир Путин проголосовал в первый день выборов. В пятницу в своей резиденции в Ново-Огарево он воспользовался электронным сервисом.

Москва, Подмосковье и еще 27 российских регионов впервые в рамках президентской кампании применяют дистанционную форму наравне с традиционными участками. Накануне выборов президент в специальном обращении подчеркнул важность момента и призвал принять участие в голосовании.

«Дорогие друзья, все мы многонациональный народ России одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей Чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Проголосовать за выбранного вами своего кандидата. За успешное будущее нашей любимой России», — сказал он.

Госслужащие и депутаты проявляют высокую гражданскую сознательность. Так, министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов вместе с военнослужащими пришли в пятницу утром на один из избирательных участков в Южном военном округе.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заехал на свой участок также в пятницу утром по дороге на работу и заполнил бюллетень. Председатели обеих палат парламента также голосовали очко.

Причем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — по месту регистрации в Петербурге. Там же, в Северной столице, пришел на участок один из самых видных депутатов Госдумы, боксер Николай Валуев, для которого кабинка была явно не по росту.

Предстоятель РПЦ, патриарх Кирилл проголосовал в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре — патриаршей резиденции. А вот многие члены правительства предпочли электронный формат голосования.

За компьютером прямо на рабочем месте голосовали, например вице-премьеры Денис Мантуров и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр просвещения Сергей Кравцов.

Собственно, а чему удивляться, если глава правительства Михаил Мишустин также отдал предпочтение электронному формату. В субботу утром он был на рабочем месте, проголосовал и призвал россиян сделать свой выбор ради близких и ради развития.

Если говорить про столичных жителей, то тут явно отдают предпочтение мобильности — 80% москвичей, по опыту предыдущих избирательных кампаний, отдают предпочтение именно дистанционному формату. При этом 20% — традиционному, бумажному.

В регионах постарались превратить процесс голосования в весенний праздник. Тем более, что даты совпали с широкой Масленицей.