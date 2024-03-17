В России начался третий день голосования на выборах президента

Предварительные итоги ЦИК озвучит в 21:00 по Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ
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Третий день голосования уже начался на Дальнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
Журналист отметил, что, скорее всего, в этом году будет установлен новый рекорд по явке на выборы в современной истории. За два дня она достигла 56%.
В 2012 году явка в ДФО составила 65%, а в 2018-м — почти 67%. В этом же году и вовсе на некоторых участках уже была зафиксирована 100%-я явка.
Статистика показала, что процент растет, если в регионе используют систему ДЭГ — например, на Камчатке проголосовали 90% избирателей за два дня. Это еще раз подчеркивает то, что избиратели высоко оценили ее преимущества.
Председатель УИК № 4281 в ДВФУ Олег Бутенко рассказал, что на его избирательном участке очень хорошие показатели.
«Очень хорошо, в первый день явка составила около 1700 избирателей. Второй день продолжили набирать это количество и к концу дня порядка 2900 избирателей посетили участок», — сказал он.
В Сахалинской области явка превысила 60%, нарушений еще не зафиксировано. В Магадане пришло проголосовать 56,5% избирателей — дополнительный приток людей ожидают в последний день голосования.
Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД рассказали о работе зарубежных участков на выборах президента России.
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