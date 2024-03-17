Байден выдвинул резкие обвинения в адрес Трампа: «Преклоняется перед ним»

Действующий президент США считает своего соперника на выборах «старым и психически нездоровым».

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп «преклоняется» перед лидером России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал нынешний глава США Джо Байден на закрытом ужине в журналистском клубе «Гридирон», пишет Associated Press.

Он обозначил, что сегодня происходит беспрецедентный момент в истории. Дело в том, что на демократию и свободу якобы совершается нападение.

«Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: «Делайте, черт возьми, что хотите», — сказал Байден.

Вместе с тем он указал на возраст и психическое состояние Трампа. По его словам, один из кандидатов на пост президента в 2024 году «слишком стар и психически нездоров», чтобы управлять страной.

«А второй кандидат — это я», — добавил Байден, который на четыре года старше Трампа.

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До этого американский журналист и расследователь Сеймур Херш указал на мировое отвращение к страдающему от деменции Байдену. По его мнению, президент США олицетворяет «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху».

Тем не менее Байден надеется, что его переизберут на второй срок. Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Однако во время недавней предвыборной речи в церкви Южной Каролины его перебили протестующие, потребовавшие прекращения огня в секторе Газа. Да и в целом, шансы Байдена на переизбрание уменьшаются из-за его внешней политики, заявлял Херш. Тем не менее 13 марта сообщалось, что он набрал достаточное число делегатов для выдвижения в президенты.

В то же время по итогам уже состоявшихся голосований, фаворитом у республиканцев является Дональд Трамп. Его главная конкурентка — экс-постпред США при ООН Никки Хэйли, но разрыв между ними большой. По данным опросов, в среднем, бывшего главу поддерживают 77% всех делегатов, а его соперницу — лишь 15%. К тому же Трампу разрешили принять участие в выборах двух штатах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп показал свой вариант предвыборного ролика Байдена. Видео начинается с таких слов лидера США: «Я немолодой парень, это не секрет!».