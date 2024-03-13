Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения в президенты
У республиканцев все тоже без сюрпризов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Leigh Vogel - Pool via CNP; 5-tv.ru
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В Штатах ожидают итоги очередных праймериз — это предварительное голосование, в ходе которого определятся кандидаты на президентский пост. Однако интриги уже нет.
Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения на второй срок от Демократической партии. У республиканцев тоже без сюрпризов — Дональду Трампу надо только дождаться официального подведения итогов праймериз в Джорджии.
Так что в ноябре на выборах в США снова сойдутся Байден и Трамп. Как это и было четыре года назад.
Ранее 5-tv.ru писал, что прошедший в США «супервторник» стал воодушевляющим для Трампа, который с огромным преимуществом выиграл предварительные выборы в 14 штатах из 15. Однако у противостоящего ему «глубинного государства» остается несколько вариантов проведения своего кандидата от республиканцев на президентский пост.
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