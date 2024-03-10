Трамп показал настоящий предвыборный ролик Байдена: «Я — немолодой парень. Это не секрет»

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Кандидат в главы США Трамп показал свой вариант предвыборного ролика Байдена

Трамп показал настоящий предвыборный ролик Байдена: «Я — немолодой парень. Это не секрет»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cliff Owen / CNP /MediaPun

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Тема:
Выборы президента США 2024

В сети уже оценили клип по достоинству. А вы посмотрели?

Кандидат в главы Соединенных Штатов Дональд Трамп показал свой вариант предвыборного ролика своего соперника в гонке и действующего президента страны Джо Байдена. Он призвал общественность посмотреть это видео. Сам ролик опубликовала предвыборная кампания Трампа на странице в соцсети X.

«Нужно видеть — новая реклама предвыборной кампании Трампа: «Не молодой парень“», — говорится в посте.

Видео начинается с таких слов лидера США: «Я немолодой парень, это не секрет!». Дальнейший видеоряд состоит из склеек с моментами, где Байден падает с лестницы, пытается пожать руку невидимому человеку, а также другие ситуации, указывающие на его сомнительные возможности управлять страной.

До этого американский журналист и расследователь Сеймур Херш указал на мировое отвращение к страдающему от деменции Байдену. По его мнению, президент США олицетворяет «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху».

Тем не менее Байден надеется, что его переизберут на второй срок. Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Однако во время недавней предвыборной речи в церкви Южной Каролины его перебили протестующие, потребовавшие прекращения огня в секторе Газа. Да и в целом, шансы Байдена на переизбрание уменьшаются из-за его внешней политики, заявлял Херш.

В то же время по итогам уже состоявшихся голосований, фаворитом у республиканцев является Дональд Трамп. Его главная конкурентка — экс-постпред США при ООН Никки Хэйли, но разрыв между ними большой. По данным опросов, в среднем, бывшего главу поддерживают 77% всех делегатов, а его соперницу — лишь 15%. К тому же Трампу разрешили принять участие в выборах двух штатах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байдена заподозрили в приеме амфетамина после речи в Конгрессе. Поведение президента США показалось странным простым американцам. А некоторые специалисты и вовсе начали догадываться о проблемах с ментальным здоровьем престарелого политика.

Тема:
Выборы президента США 2024
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