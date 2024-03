Кандидат в главы Соединенных Штатов Дональд Трамп показал свой вариант предвыборного ролика своего соперника в гонке и действующего президента страны Джо Байдена. Он призвал общественность посмотреть это видео. Сам ролик опубликовала предвыборная кампания Трампа на странице в соцсети X.

«Нужно видеть — новая реклама предвыборной кампании Трампа: «Не молодой парень“», — говорится в посте.

Видео начинается с таких слов лидера США: «Я немолодой парень, это не секрет!». Дальнейший видеоряд состоит из склеек с моментами, где Байден падает с лестницы, пытается пожать руку невидимому человеку, а также другие ситуации, указывающие на его сомнительные возможности управлять страной.

🚨 MUST SEE— New Ad from the Trump Campaign: "Not A Young Guy”



