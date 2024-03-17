Явка избирателей на выборах президента России превысила 65%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 112 0

До окончания голосования остаются часы. Первые результаты ЦИК объявит уже в 21:00.

Явка избирателей на выборах президента России превысила 65%

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Явка на президентских выборах в России в целом по стране превысила 65%. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в середине заключительного дня голосования.

Так, согласно данным табло, явка составляет 65,07%.

Кроме того, известно, что 90% россиян, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свои голоса онлайн.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская система электронного голосования подвергалась кибератакам на протяжении всей ночи, но попытки хакеров вывести ее из строя тщетны.

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