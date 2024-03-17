Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки

Московская система электронного голосования подвергалась кибератакам на протяжении всей ночи, но попытки хакеров вывести ее из строя тщетны. Об этом заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

«Московскую систему электронного голосования продолжают атаковать различными способами, в том числе из-за рубежа и с помощью ботнет-сетей, то есть сетей компьютеров, приобретенных специально для атаки. Попытки продолжаются и сейчас, но система их отражает и работает корректно», — сказал он.

Голосование проводится в штатном режиме, все голоса учитываются. Эти кибератаки не влияют процесс голосования для избирателей.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что свыше 4,3 миллионов москвичей проголосовали на выборах президента. Жители столицы показывают серьезную активность в этом процессе.