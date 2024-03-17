Дава отметил 31-летие без Краймбрери: «Мне сейчас красивее всего»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 85 0

Блогер Дава отметил свой день рождения в кругу семьи, где не было Краймбрери

Дава отметил 31-летие без Краймбрери: «Мне сейчас красивее всего»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Хотя недавно он появлялся с певицей на публике. Что произошло?

Реперу и блогеру Давиду Манукяну исполнился 31 год. В личном блоге он поделился фотографиями с торжества, на которых поклонники не увидели Мари Краймбери, с которой он недавно появился на публике, держась за руки.

«Спасибо этой жизни за то, что наградила меня такими людьми. Если красота в глазах смотрящего, то мне сейчас красивее всего», — написал блогер под постом в соцсетях.

Подписчики предположили, что возлюбленная Давы находится за кадром, однако особо внимательные поклонники написали, что у Мари Краймбери был концерт в тот момент.

На празднике присутствовали родители Давы, родственники и друзья. Торжество блогер провел на пароходе с видом на весеннюю Москву. Сам он пошутил, что специально заказал солнечную погоду на праздник, пишет Starhit.ru.

Даву также в комментариях поздравили его коллеги: Дима Масленников, Алена Блин и Милана Хаматова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова и Дава подогревают слухи о воссоединении.

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