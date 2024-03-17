Константин Малофеев впервые проголосовал на выборах президента России

Общественный деятель прокомментировал свое решение.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Миллиардер, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества «Царьград» Константин Малофеев проголосовал на выборах президента России.
В эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно процесс голосования общественного деятеля. В своем Telegram-канале Малофеев признался, что впервые в жизни поучаствовал в выборах.
«Это, по сути, всенародное голосование в поддержку того, что сейчас происходит на фронте. В дни, когда наши товарищи там воюют, когда каждый русский человек делает все возможное для победы, участие во всенародном голосовании, демонстрация на этом всенародном голосовании очень важны», — отметил Константин Малофеев.
Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования.
- 17 мар
- Явка на выборах президента России превысила 70%
- 17 мар
- Живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России
- 17 мар
- Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
- 17 мар
- «Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области
- 17 мар
- В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах
- 17 мар
- Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования: «В ногу со временем»
- 17 мар
- Коктейль Молотова бросили во двор посольства РФ в Молдавии во время выборов
- 17 мар
- Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России
- 17 мар
- Явка избирателей на выборах президента России превысила 65%
- 17 мар
- «Поставила свою галочку»: Волочкова рассказала, как проголосовала на выборах президента
Читайте также
97%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?