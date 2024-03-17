Константин Малофеев впервые проголосовал на выборах президента России

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 42 0

Общественный деятель прокомментировал свое решение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Миллиардер, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества «Царьград» Константин Малофеев проголосовал на выборах президента России.

В эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно процесс голосования общественного деятеля. В своем Telegram-канале Малофеев признался, что впервые в жизни поучаствовал в выборах.

«Это, по сути, всенародное голосование в поддержку того, что сейчас происходит на фронте. В дни, когда наши товарищи там воюют, когда каждый русский человек делает все возможное для победы, участие во всенародном голосовании, демонстрация на этом всенародном голосовании очень важны», — отметил Константин Малофеев.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования.

Тема:
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