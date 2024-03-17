Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования: «В ногу со временем»

Певец отметил, что русское общество едино.

Народный артист РФ Олег Газманов проголосовал на выборах президента России. Певец в комментарии, который появился в распоряжении 5-tv.ru, отметил, что атмосфера на избирательном участке хорошая, все улыбаются.

«Приятно, что избирательные участки каждый раз не то что удивляют — идут в ногу со временем. Сейчас электронное голосование, электронные подписи. Все делается так же, как в аэропорту: сканируется паспорт, все очень быстро. Небольшая очередь такая, быстро очень проходит», — рассказал народный любимец.

Газманов уверен, что люди идут на выборы, чтобы показать всему миру сплоченность и единство русского народа. Певец подчеркнул, что страна меняется на глазах, особенно молодежь. Молодые люди воспринимают патриотические песни и занимаются тем, что усиливает нашу страну.

«Сейчас общество стало более монолитным, поэтому такая большая явка на выборах», — отметил Олег Газманов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто еще из знаменитостей пришел отдать свой выбор. Анастасия Волочкова рассказала, как проголосовала на выборах, а также SHAMAN не забыл отдать свой голос.