Быстро растет: панда Катюша уже еле помещается под любимой лесенкой

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 2 340 0

Панда Катюша пролазит под лесенкой и грызет бамбук

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Но Катюша все равно сумеет найти себе развлечение.

Маленькая панда Катюша уже не совсем малышка. Любимая лесенка стала маловата. Но несмотря на это, Катюша продолжает исследовать незамысловатую постройку. Диндин в это время наслаждается бамбуком. Ну как же не повторить дочке за мамой. Веточку бамбука Катюша не забыла унести с собой в укромное местечко.

«Катюша еще лезет под любимую лесенку и веточку бамбука с собой прихватила», — подписала забавное видео генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Поклонники заметили, что Катюша очень выросла, уже еле-еле помещается под лесенкой:

«Личный домик под лестницей»;

«Катюшка — фея хорошего настроения»;

«Уже еле помещается под лесенку! Но запасливая, везде с бамбуком»;

Ранее 5-tv.ru показал, как панда Катюша уползает от мамы и не хочет принимать ванну.

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