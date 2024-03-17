Быстро растет: панда Катюша уже еле помещается под любимой лесенкой

Но Катюша все равно сумеет найти себе развлечение.

Маленькая панда Катюша уже не совсем малышка. Любимая лесенка стала маловата. Но несмотря на это, Катюша продолжает исследовать незамысловатую постройку. Диндин в это время наслаждается бамбуком. Ну как же не повторить дочке за мамой. Веточку бамбука Катюша не забыла унести с собой в укромное местечко.

«Катюша еще лезет под любимую лесенку и веточку бамбука с собой прихватила», — подписала забавное видео генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Поклонники заметили, что Катюша очень выросла, уже еле-еле помещается под лесенкой:

«Личный домик под лестницей»;

«Катюшка — фея хорошего настроения»;

«Уже еле помещается под лесенку! Но запасливая, везде с бамбуком»;

Ранее 5-tv.ru показал, как панда Катюша уползает от мамы и не хочет принимать ванну.