Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородском районе

Среди раненых — 15-летний подросток.

Восемь человек получили ранения во время воздушной атаки со стороны украинских боевиков в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, все пострадавшие — жители поселка Октябрьский. В их числе 15-летний подросток. В районе есть разрушения.

«Бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В то же время Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО в небе над Белгородской областью двух украинских беспилотников.

Накануне украинские боевики атаковали Белгород, ударив по мирному городу реактивными снарядами. В результате атаки от полученных травм мужчина и женщина скончались на месте, есть раненные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по мирным кварталам Белгорода.