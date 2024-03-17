Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородском районе

В Белгородской области ПВО отбила атаку дронов, пострадали восемь человек
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
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Среди раненых — 15-летний подросток.
Восемь человек получили ранения во время воздушной атаки со стороны украинских боевиков в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, все пострадавшие — жители поселка Октябрьский. В их числе 15-летний подросток. В районе есть разрушения.
«Бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В то же время Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО в небе над Белгородской областью двух украинских беспилотников.
Накануне украинские боевики атаковали Белгород, ударив по мирному городу реактивными снарядами. В результате атаки от полученных травм мужчина и женщина скончались на месте, есть раненные.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли удар из РСЗО по мирным кварталам Белгорода.
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