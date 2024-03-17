В дальних регионах России постепенно завершается подсчет голосов.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах в Хакассии после обработки 100% бюллетеней, получив поддержку 85,28% голосов избирателей. Данные голосования приводит ЦИК РФ.
Согласно размещенном в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) табло глава государства набирает 85,28% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 5,84% голосов, на третьем представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 4,01%, завершает четверку лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,03%.
Выборы в России завершились в 21:00 по московскому времени. Голосование проходило в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года на 94 тысячах избирательных участках. Впервые президента страны выбирали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Предварительно, явка составила по данным ЦИК 74,22% избирателей.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, впервые на президентских выборах использовалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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