Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах в Хакассии после обработки 100% бюллетеней, получив поддержку 85,28% голосов избирателей. Данные голосования приводит ЦИК РФ.

Согласно размещенном в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) табло глава государства набирает 85,28% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 5,84% голосов, на третьем представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 4,01%, завершает четверку лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,03%.

Выборы в России завершились в 21:00 по московскому времени. Голосование проходило в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года на 94 тысячах избирательных участках. Впервые президента страны выбирали в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Предварительно, явка составила по данным ЦИК 74,22% избирателей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, впервые на президентских выборах использовалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).