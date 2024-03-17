Путин набирает 86,49% голосов после обработки всех протоколов на Алтае
В регионе завершился подсчет голосов.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Действующий глава государства и кандидат в президенты России, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 86,49% голосов после обработки 100% бюллетеней в Республике Алтай. Соответствующая информация была предоставлена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ.
По итогам обработки всех протоколов в регионе, второе место занял кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов. Он набрал 5,63% голосов избирателей. Следом за ним с 3,43% голосов расположился кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. На четвертом месте — кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 2,73%.
Сообщается также, что по состоянию на 18:00 по местному времени явка избирателей составила 69,58%.
В 21:00 по московскому времени в России завершилось голосование на выборах президента России. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин лидирует с 87,34% голосов на выборах по итогам обработки 40% протоколов.
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