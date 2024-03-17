Путин лидирует с 87,34% голосов на выборах по итогам обработки 40% протоколов

Действующий глава государства и кандидат в президенты России (самовыдвижение) Владимир Путин по итогам подсчета 40% протоколов набрал 87,34% голосов граждан и занимает лидирующую позицию. Соответствующая информация была предоставлена Центральной избирательной комиссией (ЦИК),

Согласно предварительным результатам, второе место занимает кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов - он набрал 4,11% голосов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 3,92% голосов избирателей, а кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.

Выборы президента России завершились в 21:00 по московскому времени. Они проходили с 15 по 17 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, Путину уже доложили о предварительных результатах голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.