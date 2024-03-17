ЦИК: Владимир Путин набирает 87,97% после обработки 24,4% протоколов

Предварительная явка на выборах составила 74,22% избирателей.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин после обработки 24,4% протоколов набирает 87,97% голосов. Об этом говорится в первом заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после закрытия всех избирательных участков, сообщает ТАСС.
Как подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова, Россия прошла выборы президента невероятно достой, показав, предварительно, высокую явку — 74,22%.
Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий к этой минуте набирает 2,96% голосов, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации Николай Харитонов — 3,8% голосов.
Голосование на выборах президента завершилось в России в 21:00 по московскому времени. Последними в связи с разницей во времени закрылись участки на территории Калининградской области.
- 17 мар
- В МИД заявили о неспособности Запада сорвать выборы в России
- 17 мар
- Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов
- 17 мар
- Общая явка на выборах президента в России превысила 74%
- 17 мар
- Москвич принял участие в выборах президента онлайн с космодрома «Восточный»
- 17 мар
- Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%
- 17 мар
- Боец СВО с позывным Марс проголосовал на выборах
- 17 мар
- Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования
- 17 мар
- Жога: выборы в новых регионах РФ прошли по всем стандартам прозрачности
- 17 мар
- Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России
- 17 мар
- Курсанты Татарстанского кадетского корпуса проголосовали на выборах
Читайте также
97%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?