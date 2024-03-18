«Грандиозные планы»: Путин заявил о наличии большого числа задач

Все озвученные во время послания Федеральному собранию планы будут реализованы.

Действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что впереди много задач, но все они будут решены. В частности это качается планов, которые были озвучены во время послания Федеральном собранию.

«Все достаточно большие, если не сказать по некоторым направлениям грандиозные планы, которые задуманы <…> все эти задачи будут решены. А цели, безусловно, достигнуты. Мы с вами сделаем все для этого», — сказал он во время посещения своего выборного штаба в Гостином дворе.

Владимир Путин также заметил, что сейчас народ России чувствует себя большой семьей. Это крайне важно для развития страны и ее движения вперед, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин перечислил вызовы на новом президентском сроке.