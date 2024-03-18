«Цели должны быть достигнуты!» — Путин о вызовах на новом президентском сроке

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 26 0

Путин перечислил вызовы на новом президентском сроке

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024 Спецоперация

Глава государства поблагодарил россиян и пообещал сделать все для достижения приоритетных целей и задач.

Владимир Путин в выборном штабе в Гостином дворе перечислил вызовы, которые ждут его на новом президентском сроке. Президент пообщался с журналистами после выступления.

Глава государства отметил, что среди приоритетных задач стоят те, что необходимо решать в рамках специальной военной операции (СВО) — укрепление обороноспособности и вооруженных сил страны.

«Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», — подчеркнул Путин.

Он также еще раз поблагодарил россиян за оказанное ему доверие, пообещав приложить все усилия для достижения приоритетных задач и целей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно данным центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ), Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов, набрав по предварительным подсчетам более 50% голосов избирателей. Подсчет голосов еще продолжается, к настоящему времени обработано более 70% бюллетеней.

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