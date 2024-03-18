Путин перечислил вызовы на новом президентском сроке
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава государства поблагодарил россиян и пообещал сделать все для достижения приоритетных целей и задач.
Владимир Путин в выборном штабе в Гостином дворе перечислил вызовы, которые ждут его на новом президентском сроке. Президент пообщался с журналистами после выступления.
Глава государства отметил, что среди приоритетных задач стоят те, что необходимо решать в рамках специальной военной операции (СВО) — укрепление обороноспособности и вооруженных сил страны.
«Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», — подчеркнул Путин.
Он также еще раз поблагодарил россиян за оказанное ему доверие, пообещав приложить все усилия для достижения приоритетных задач и целей.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно данным центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ), Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов, набрав по предварительным подсчетам более 50% голосов избирателей. Подсчет голосов еще продолжается, к настоящему времени обработано более 70% бюллетеней.
- 18 мар
- Все кандидаты в президенты РФ признали победу Владимира Путина на выборах
- 18 мар
- «Это важная для страны работа!» — Путин поблагодарил волонтеров выборного штаба
- 18 мар
- «Даже не ожидал»: Путин отреагировал на результаты выборов в Крыму и Донбассе
- 18 мар
- «Грандиозные планы»: Путин заявил о наличии большого числа задач
- 18 мар
- Сальдо обвинил ВСУ в ударе из HIMARS по избирательному участку в Херсонской области
- 18 мар
- «Обеспечивают важнейшую задачу»: Путин обратился к российским бойцам
- 18 мар
- Путин прокомментировал смерть Навального*
- 18 мар
- Владимир Машков и Артем Жога попросили прощения в Прощеное воскресенье
- 18 мар
- Путин о ходе спецоперации: инициатива полностью принадлежит ВС России
- 18 мар
- Владимир Путин набирает 87,17% голосов после подсчета 70,03% протоколов
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?