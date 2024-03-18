Путин рассказал, как отметит победу на выборах президента России
По итогам подсчета 70,03% протоколов, Владимир Путин набрал 87,17%. голосов избирателей.
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Действующий глава государства и кандидат в президенты России, абсолютно лидирующий по предварительным результатам подсчетов голосов, Владимир Путин рассказал, как отпразднует свою победу на выборах.
«Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!» — сказал он журналистам во время посещения своего выборного штаба в Гостином дворе.
В России завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
По итогам подсчета 70,03% протоколов, Владимир Путин набирает 87,17% голосов. Второе место продолжает удерживать кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,19% голосов избирателей. Третье место у представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова— 4,08%, четвертое у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,15%.
Ранее 5-tv.ru писал, что голосование на выборах президента РФ завершилось в России рекордной явкой.
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