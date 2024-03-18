В Общественной палате отметили абсолютную прозрачность выборов президента РФ

Президентские выборы в России прошли абсолютно прозрачно. Об этом доложил сопредседатель координационного центра при Общественной палате (ОП) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, пишет ТАСС.

Григорьев отметил, что от «золотого стандарта» были зафиксированы незначительные отклонения. Были и провокации с Запада, и предпринимались попытки порчи избирательных бюллетеней, нарушения порядка на участках, попытки запугать — все это не помешало проведению голосования. Россияне четко показали, что они намерены сделать свой патриотический выбор.

В общей сложности за период проведения выборов поступило 494 сообщения о возможных отклонениях, однако 333 из них не подтвердили, а пять — несут технический характер.

В России завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД РФ возбудило 33 уголовных дела из-за проноса краски на избирательные участки.