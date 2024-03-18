Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России и набирает 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

«Это рекордный показатель», — отметила глава комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга.

Путина уже поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%. Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу. Явка там тоже очень высокая — выше 80%.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировали представители других стран на президентские выборы в России.