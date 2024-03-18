Путин набрал рекордные 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов

Результаты представили в ЦИК.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России и набирает 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.
«Это рекордный показатель», — отметила глава комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга.
Путина уже поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%. Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу. Явка там тоже очень высокая — выше 80%.
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировали представители других стран на президентские выборы в России.
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