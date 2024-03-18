Талантливая танцовщица и балетмейстер: как в Москве простились с балериной Наталией Касаткиной

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 49 0

В Москве попрощались с Наталией Касаткиной

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Проводить звезду в последний путь собралось большое количество людей.

В Москве проводили в последний путь народную артистку РСФСР Наталию Касаткину. Прощание прошло в атриуме Большого театра. На похоронах присутствовало большое количество неравнодушных людей.

Российская балерина скончалась на 90-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавший тромб. Об этом сообщил ее сын Иван Васильев.

Родилась Касаткина 1934 года в Москве. В 1953 году она окончила Московское хореографическое училище. В 1954–1976 годах танцевала в Большом театре.

Она была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, Индийской куклы в «Щелкунчике» Петра Чайковского.

Вместе со своим супругом Владимиром Василевым Наталия руководила Московским театром классического балета. В «семейном деле» участие принимал и сын знаменитой пары — в театре он значится директором.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин направил соболезнования близким балерины Касаткиной.

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Талантливая танцовщица и балетмейстер: как в Москве простились с балериной Наталией Касаткиной

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