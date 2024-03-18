Песков прокомментировал возможность переговоров с США о ядерном разоружении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

Представитель Кремля напомнил о послании Путина Федеральному собранию, где президент четко обозначил перспективы диалога с США о ядерном оружии.

Песков прокомментировал возможность переговоров с США о ядерном разоружении

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос «Известий» о возможности переговоров о ядерном разоружении и нераспространении.

«Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, однако «мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия».

«Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — отметил президент РФ.

В свою очередь постпред США в ООН Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ядерному разоружении и нераспространению заявила, что Вашингтон желает немедленно, без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Китае прокомментировали слова Владимира Путина о возможности применения тактического ядерного оружия в зоне специальной военной операции.

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