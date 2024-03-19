На Кубу с «Миром»: как Россия укрепляет экономические связи с Островом свободы

Власти Острова свободы дали «зеленый свет» российской платежной системе.

Обязательный прием карт российской платежной системы «Мир» во всех заведениях Кубы выгоден, прежде всего, самим кубинцам, так как позволит привлечь на остров больше российских туристов. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил доцент Финансового университета Алексей Зубец.

Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС заявил о намерении правительства страны обязать все заведения на острове принимать карты платежной системы «Мир».

«Это делается для очень простой цели — привлечения туристов. Туризм — это двигатель кубинской экономики, а Россия является серьезным генератором туристических потоков. Это миллионы людей в год, которые выезжают за границу, и очевидно, что возможность легко расплачиваться должна стимулировать их привлечение. Куба на этом заработает», — подчеркнул Зубец.

Он отметил, что экономика в данном случае очень простая: если хотя бы 200 тысяч россиян будут приезжать на Кубу и тратить по пять тысяч долларов, это принесет миллиард в бюджет страны.

В свою очередь Россия таким образом оказывает экономическую поддержку давнему партнеру, а своим гражданам предоставляет дополнительные возможности для отдыха. Причем не только традиционного, но и медицинского, подчеркнул Зубец. Он напомнил, что Куба славится высоким качеством медицины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

В свою очередь политолог Армен Гаспарян увидел в продвижении системы «Мир» на Кубе восстановление прочных дружеских и экономических связей с этой страной. Он напомнил, что в свое время у Советского Союза и Кубы были прекрасные отношения в политике, экономике и прочих направлениях сотрудничества. Однако с развалом СССР эти связи, если не свелись к нулю, то основательно сократились.

«То, что реалии поменялись после февраля 2022 года, и мы стали вспоминать о бывших верных нам союзниках, — это очень хорошо. Кубинцы нас, насколько я понимаю, тоже не забывают. И то, что картой „Мир“ там будут больше пользоваться, — это прекрасно», — резюмировал политолог.

Сейчас на Острове свободы уже около 20 тысяч точек, оснащенных терминалами, которые принимают карты российской платежной системы. В ближайшее время на Кубе не останется точек продаж, в которых нельзя будет рассчитаться картой «Мир», обещают в правительстве страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у банков возникли трудности с запуском карты туриста, позволяющей иностранцам удаленно открывать счета, а потом пользоваться ими в путешествиях по России, игнорируя санкции.