ВЦИОМ: 83% российских граждан считают, что выборы президента прошли честно

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди населения РФ.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Уже 85% жителей России ознакомились с итогами голосования на выборах президента России, и большинство доверяют результатам выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Согласно данным ВЦИОМ, из числа осведомленный об итогах голосования граждан 72% доверяют представленным результатам, причем больше половины — 52% — высказали полное доверие.
А 65% респондентов считают, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению граждан России.
Также опрос показал, что в большинстве своем результаты президентских выборов вызывают у россиян положительные эмоции: надежду (42%), радость (34%) и воодушевление (21%).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян.
- 19 мар
- Кадыров поздравил Путина с победой на выборах
- 19 мар
- «Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО
- 19 мар
- Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье
- 19 мар
- Лидеры государств со всего мира продолжают поздравлять Путина с победой
- 19 мар
- Зубоскалят от бессилия? Европа раскололась на фоне итогов выборов президента РФ
- 19 мар
- Владимир Путин призвал своих оппонентов на выборах к совместной работе
- 19 мар
- Матвиенко назвала выборы в России прозрачными и демократичными
- 19 мар
- Рекорды голосования: в шести регионах России явка на выборах превысила 90%
- 19 мар
- Песков о реакции США на победу Путина на выборах: «Словесная эквилибристика»
- 19 мар
- ЦИК подвел промежуточные итоги выборов президента России: главное
Читайте также
93%
0.11 100.24
0.27
Нашли ошибку?